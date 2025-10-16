東京午前のドル円は１５０．５１円付近まで円高・ドル安推移。米中貿易戦争の激化懸念が引き続き重しとなっている。 米国とＢＲＩＣＳ諸国の対立拡大も対主要通貨でドルを圧迫。ユーロドルは１．１６７５ドル付近までドル安推移。ロシアの敗北でウクライナ戦争を集結させようとするトランプ米大統領は、中国にロシア産石油の購入を停止させようとするなか、米中貿易戦争が激しさを増している。トランプ米大統領は