掛川市で県内のJAでトップとなるハウス栽培のイチゴが15日、初出荷されました。掛川市大坂の集荷場に持ち込まれのは、JA遠州夢咲管内5軒の生産者が栽培した「紅ほっぺ」392パックおよそ110キロです。持ち込まれたイチゴは、検査員によって大きさやキズなどがないか丁寧に確認作業が行われました。JA遠州夢咲管内では、2026年6月ごろのシーズン終了までに500万パックの出荷を見込んでいます。