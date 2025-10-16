アルテミスＳで重賞初制覇を狙う白毛のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が１０月１６日、アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）で１週前追い切りを行った。武豊騎手がレコードＶだった函館でのデビュー戦以来、約３か月ぶりに騎乗。人馬がリズムを合わせるようにゆったりとした身のこなしで、非常に折り合いもスムーズなまま、５４秒４―１２秒２で真っ白な馬体を弾ませた。