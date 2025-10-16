１５日、半導体産業エコシステム博覧会の会場。（深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社深圳10月16日】中国広東省深圳市で15日、2025湾区（広東・香港・マカオグレータベイエリア）半導体産業エコシステム博覧会（WESEMIBAY）が開幕した。１５日、新興の半導体製造装置メーカー新凱来技術（ＳｉＣａｒｒｉｅｒ）のブースを見学する来場者。（深圳＝新華社記者／毛思倩）展示面積は6万平方メートルを超え