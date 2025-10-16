米大リーグのポストシーズンは１５日（日本時間１６日）、ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦がシアトルで行われ、ブルージェイズ（東地区１位）が１３―４でマリナーズ（西地区１位）に大勝し、対戦成績を１勝２敗とした。初回に２点を先制されたブルージェイズだが、三回にＡ・ヒメネスが同点２ランを放つと、さらに、バーショの二塁打などで５点を挙げて一気に逆転。スプリンガーや、２０２１年に大谷翔平に競り勝って本塁打