秋田県と福島県でクマによる被害が相次ぎ、あわせて5人けがをしています。15日午後9時半ごろ、秋田大学近くの市道で散歩をしていた64歳の男性がクマに襲われ、頭や腕などにけがをしました。現場近くでは、午前2時40分ごろ、道路を横断して住宅街の方に向かうクマの姿が目撃されていました。このほか午前8時過ぎ、大館市で自宅裏の畑で作業中の80代女性がクマに顔などをひっかかれ搬送されました。一方、福島県では、午前2時半ごろ