大分県は消火活動を中止していた防災ヘリコプターについて定期検査で新たに不具合が発生したため再開時期を、予定していた10月20日から1週間延期すると発表しました。 2025年4月竹田市久住町の稲葉ダムで、訓練中の県の防災ヘリから消火活動に使うバケットが落下しました。 この事故は国の重大インシデントに認定されていて、原因は調査中です。 県は事故後、防災ヘリによる消火活動を、中止していましたが、問題の消火バ