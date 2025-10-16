俳優の吉岡里帆さんが、自身のインスタグラムを更新。主演を務めた映画「九龍ジェネリックロマンス」が台湾・高雄市で開催された「高雄映画祭」で上映されるため、現地を訪れたことを報告しました。【写真を見る】【吉岡里帆】主演映画上映で台湾・高雄映画祭へ 「謝謝」と感謝台湾の街を満喫投稿された画像で吉岡さんは、真っ白なミニ丈のワンピースにロングブーツというコーディネートで、台湾の街並みを背景に楽しげな表情を