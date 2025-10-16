大分県内の2025年の主食用米の予想される収穫量は8万9200トンで2024年よりも増える見通しであることが分かりました。 これは九州農政局が発表しました。 それによりますと県内の2025年の主食用米の予想収穫量は8万9200トンで2024年と比べて7500トン増える見通しだということです。 またコメの出来については直近3年間の平均と比べると作況単収指数は平均値を4ポイント上回る「104」で出来は良いということです。 作況単収指数