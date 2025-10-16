「Live News days」では今週、「for the NEXT」を共通テーマに、未来に向けたSDGs関連のニュースをお伝えします。16日は、気候変動の中で広がるフランスの都市のハチミツです。フランスのスイーツなどに欠かせない食材、ハチミツ。お菓子や料理に広く使われています。取材班が訪れたのは、南フランスのアビニョンです。養蜂家のマルセール・アンリさん（37）は、10年以上にわたりミツバチを育ててきました。ところがここ数年、異変