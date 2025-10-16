長時間のデスクワークによる腰痛や肩こりに悩まされている人は多いのではないだろうか。特に在宅勤務も多くなった現代では、良質なワークチェアの重要性が高まっている。そんな中、世界で話題沸騰中の革新的な電動ワークチェアが、ついに日本市場に上陸する。 ロボット工学の技術を応用した「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」は、ワンタッチで利用者の体型に自動フィットする次世代型チェア。すでに米K