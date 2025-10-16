東京電力の小早川智明社長が10月16日の県議会に出席し、柏崎刈羽原発の一部廃炉を検討していることを表明するとみられます。先ほどから県議会に出席している東京電力の小早川社長。東京電力は6号機と7号機の再稼働を目指していて、その再稼働を前提に1号機と2号機の廃炉を検討していることを表明するとみられます。県庁の前では開会に先だち、再稼働の是非を県民で決めたいとする市民団体の抗議行動が行われました。〈市民団体の世