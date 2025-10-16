あ、こういうミステリーをどこかで前に読んだことがあるなあ。でもどこで読んだか、はっきり言えないなあ。そんなことを考えながら櫻田智也『失われた貌』（新潮社）のページをめくり続けたのである。何かをぼんやりと思い出すのだけどそのものは浮かばない。何かの作品にそのまま重なるのではなく、いくつかの要素を兼ね備えているからではないかと思い、考えつづけた。地方警察の捜査が主軸になって進んでいく物語であ