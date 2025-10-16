きのう（15日）午後7時半ごろ、津山市野介代の市道で70代の女性が運転する原付バイクが転倒する事故があり、女性は救急搬送されましたが、けさ（16日）午前6時40分ごろ、搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、事故当時現場に雨は降っておらず、自損事故の可能性が高いということです。