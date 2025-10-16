瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で曇りになっていて、局地的に雨が降っています。昼過ぎ以降は岡山県で断続的に雨雲がかかり、香川県では夜のはじめごろに雨が降る見込みです。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。 日中の最高気温は岡山で27度、津山で23度、高松で29度でしょう。15日よりも湿度が高く、ジメジメとした体感になりそうです。17日は高気圧に覆われて、全域で日差しがよく届くでしょう。朝