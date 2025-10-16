１６日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。自民党と日本維新の会が連立政権樹立を視野に政策協議を開始すると伝えられるなか、財政拡張を意識した売りが優勢だった。 自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表が１５日に会談し、新たな連立政権樹立も視野に政策協議を開始することで一致。吉村氏は会談後の記者会見で、政策協議が２０日までに合意すれば、首相指名選挙で同党は高市氏に投票する考えを明ら