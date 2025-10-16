こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。突然ですが、みなさん、きちんと鉄分は摂れていますか？実は、貧血の症状がなくても、20〜40代女性の約半分が「隠れ貧血」なんだそうです！2009年度の厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、「鉄欠乏性貧血」と「隠れ貧血」を合わせると、日本人女性の約23％（約1400万人）が該当すると推定され、なかでも、20〜40代女性では約48％が「隠れ貧血」（隠れている鉄不