適応障害（てきおうしょうがい）は、ストレスがきっかけで心や身体の不調が現れる疾患です。決して珍しい病気ではなく、ストレス社会といわれる現代において、誰にでも起こりうる身近な心の病気です。本記事では、適応障害の特徴や診断基準、治療法、そして診断後に注意したい点まで詳しく解説します。 監修医師：前田 佳宏（医師） 島根大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科に入局後、東京警察病院、国立精神神