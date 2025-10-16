これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。 また、新潟市に大雨注意報、佐渡市に大雨・強風・洪水注意報が発表されています。 ◆16日(木)これからの天気 次第に雨の範囲が広がるでしょう。佐渡は昼過ぎまで、上・中・下越では夕方にかけて局地的にカミナリを伴って激しく降りそうです。 警報級の大雨のおそれもありますので、低い土地の浸水などにご注意ください。 降水