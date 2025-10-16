ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）に連勝し、ブルワーズとの対戦成績を2勝0敗とリードした王者ドジャース。14日（日本時間15日）に行われた第2戦の試合後には、中継を担当した米放送局『FOXスポーツ』の解説陣が、完投勝利を挙げた山本由伸投手の投球を称賛。ドジャースの戦力を分析するとともに、デーブ・ロバーツ監督の投手起用に見られた「変化」にも注目を寄せた。