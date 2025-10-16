米国系会員制スーパー・サムズクラブで購入したケーキの中から人の歯と見られるものが出てくる騒動があった。中国メディアの斉魯晩報が14日に報じた。記事によると、上海在住のユーザーが先日、サムズクラブで購入した「なつめくるみケーキ」の中から歯のようなものが出てきたとSNS上で訴えた。アップされた動画には、白い塊にネジ状の金属部品が付いたインプラントとみられる歯が映っていた。同店のカスタマーサービス担当者は、