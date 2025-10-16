彩り豊かなサルビアが見ごろを迎え、札幌の百合が原公園で展示会が開かれています。燃えるような赤やさわやかな青など、多彩で鮮やか色が特徴のサルビアです。札幌市北区の百合が原公園で開かれている展示会では、日本産のほか北米産やメキシコ産などおよそ４０種類８０鉢が並びます。中には甘い香りのする品種もあり、訪れた人は香りやいろどりを楽しんでいました。サルビア展は１１月３日まで開かれています。