SNSで“有名カップル”のかわいい彼女が料理上手な一面を披露。味にうるさい元料理人芸人も「上手やね」と調理中の振る舞いを褒め、そして出来上がった料理も「美味しいです」と絶賛した。【映像】SNSで有名なカップル！かわいすぎる彼女・りのんの見事な包丁さばきABEMAにて10月15日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#25では、「食べたことあるのにクッ