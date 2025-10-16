「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子は10月18日（土）から19日（日）にかけて、計7つのカードが実施される。 ■群馬グリーンウイングス vs NECレッドロケッツ川崎 ©SV.LEAGUE 昨季は開幕35連敗と苦しんだ群馬は先週の開幕節GAME1で刈谷に3-1で勝利。今季は開幕白星スタートを飾ることに成功した。その試合では新加入のポーランド籍アウトサイドヒッター、オリビア