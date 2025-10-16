俳優の石原さとみ（３８）が１６日、都内で行われた花王「ファブリックケア新製品発表会」に出席した。５月に第２子出産を発表後、初の公の場となった。肩の大きく露出した真っ赤なドレスで変わらない美貌で登場した。この日は、石原が出演する同製品の新ＴＶＣＭがお披露目された。「今の自分の幸せなハッピーな気持ちが伝わればいいなと思った」と撮影を振り返った。石原は２０年に一般男性と結婚。２２年４月に第１子を