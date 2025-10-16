【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）【映像】久保建英、秀逸なブロックで縦突破をサポート久保建英の頭脳プレーが日本代表の決定機を演出した。10月14日、サッカー日本代表は、FIFAランキング6位の強豪ブラジル代表とキリンチャレンジカップ2025で対戦。ビッグチャンスで久保が見せたサポートが話題を集めている。スコア