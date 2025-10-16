パリ五輪の女子400メートル自由形で金メダルを獲得したオーストラリアのアリアーン・ティトムス（中央）。右は米国のケイティ・レデッキー＝2024年7月（共同）競泳で東京とパリの両五輪で金メダルを計4個獲得し、女子200メートル自由形の世界記録保持者で25歳のアリアーン・ティトムス（オーストラリア）が引退すると16日、インスタグラムで発表した。パリ五輪後に休養していた。投稿した映像で「これまでずっと自分の人生で大事