【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）【映像】鈴木彩艶の「驚愕80mフィード」GK鈴木彩艶の超人的なロングフィードが、ついに日本代表でも活かされたシーンだった。日本代表は10月14日、国際親善でブラジル代表に3−2で逆転勝利。過去対戦で2分11敗だったサッカー王国から歴史的な初白星を奪った。71分の決勝点は、左コーナーキックからMF伊東純也が鋭いクロスを上げてFW上