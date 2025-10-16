岐阜県土岐市の無形文化財「黄瀬戸」の保持者として認定されている陶芸家・林恭助さんの個展が、名古屋で開かれています。会場には、林恭助さんが手がけた茶碗やぐい呑みなど、およそ30点が展示されています。鉄分を含んだ釉薬によって黒くなった器に、星のように輝く斑点が目を引く作品は、世界で3点しか現存しない焼き物です。滴のような模様で夜空に雨が滴り落ちる様子を表している作品は、「滴彩」と名付けられていま