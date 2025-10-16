生成AIで作ったわいせつ画像をインターネット上に公開した疑いで、会社員の男が逮捕されました。横井宏哉容疑者（31）は、女性芸能人に似せたわいせつ画像を生成AIを使って作成し、ネットで公開した疑いが持たれています。横井容疑者は、月額で料金を支払えば、女性芸能人に似せたわいせつ画像を閲覧できるようにしていたほか、画像の作成も依頼できるサービスを提供していて、これまでに約120万円稼いでいました。現在、日本では