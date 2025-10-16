【モデルプレス＝2025/10/16】5人組YouTuber・コムドットのやまとが14日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】やまと「雰囲気変わる」ニューヘア◆やまと、ヘアカットで“前髪あり”へやまとは「New hair」と新しいヘアスタイルを披露。センター分けから前髪を作り、後ろに流すようなスタイリングでブロンドヘアを公開している。◆やまとの“前髪あり”に反響この投稿にファンから