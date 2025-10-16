タレント梅宮アンナ（53）が16日、夫のアートディレクター世継恭規氏氏と都内で、がんの食事支援サービス「ヘルスケアOisix」とのコラボミールキットの発売記念イベントに出席した。梅宮は昨年11月にステージ3Aの希少がんである乳がん、浸潤性小葉がんで右胸を全摘手術。今年5月に世継氏と結婚した。アンナは「病気をすると本人も、周りの家族も大変だから大変。ミールキットをうまく使ってください」。そしてOisixとコラボして考