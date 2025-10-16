●マリナーズ4−13ブルージェイズ○＜現地時間10月15日T−モバイル・パーク＞トロント・ブルージェイズがシアトル・マリナーズとの優勝決定シリーズ第3戦に大勝。18安打・13得点と打線が爆発し、シリーズ成績を1勝2敗としている。2連敗で敵地に乗り込んだブルージェイズは先発右腕シェーン・ビーバーが初回から2点先制を許すも、3回表に9番アンドレス・ヒメネスが1号同点2ラン。この一打をきっかけに試合のペースを