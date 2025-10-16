能登の子どもたちに科学の楽しさを知ってもらおうと、全国の大学の技術職員が、石川県七尾市で実験教室を開きました。 石川県七尾市の石崎小学校で行われた科学実験教室。こちらは、氷点下196度の世界を体験するコーナー。野菜を入れると… 「1、2、3」一瞬で、凍ってしまいました。教えているのは、金沢大学をはじめ全国6大学の技術職員らで、各大学の特色をいかしたさまざまな実験を持ち寄りました。 児童