神戸のまちをジャズで彩るイベントが、10月18日（土）に行われます。神戸市立王子動物園と兵庫県立美術館を結ぶ神戸市灘区の「ミュージアムロード」一帯で繰り広げられるのは、ジャズイベント「1DAY JAZZ ROAD」です。当日は、県立美術館、JR灘駅北駅前広場、横尾忠則美術館の各ステージで、幅広い世代のアマチュアバンドや、港町のジャズシーンを支えるジャズバンド、プロミュージシャンが一堂に会し、ライブを披露します。