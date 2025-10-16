筆者の体験談です。中学生の頃、秋の遠足でお弁当のデザートに持って行ったリンゴを「皮ごと丸かじり」した私。後日、教師の一言で職員室の話題になっていたと知り、顔から火が出るような思いをしました。いまもリンゴを見るたびに、懐かしく思い出すエピソードです。 リンゴ丸かじりがマイブーム!? 私は中学生の時、リンゴを皮ごとガブリと食べるのが大好きでした。部活から帰宅し、夕飯までのつなぎにリン