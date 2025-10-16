俳優の岡部たかし（53歳）が、10月15日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」の思い出深いシーンは「（高石）あかりちゃんにジャイアントスイングされた」シーンだと語った。朝ドラ「ばけばけ」に出演している岡部たかしに番組がインタビューを行い、岡部が現場では皆、段取りからテスト、本番に至るまでそれぞれが違うアプローチで演技をしていると話し、特に先輩である小日向文世がそうしたア