きょうは午後も雨が続き、激しい雨の降る所があるでしょう。 【写真を見る】東海地方は激しい雨の降る所も… 最高気温は愛知･三重で25℃前後 岐阜で22℃前後の予想 あすは晴れるも週末はすっきりしない天気 （10/16 昼） 正午前の名古屋市内は、厚い雲に覆われていて、雨が降ったり止んだりしています。朝から気温はあまり上がっていません。 きょうは午後も広く雨が降るでしょう。最高気温は愛知県や三重県では25℃前後、岐阜