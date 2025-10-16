JR東京駅から徒歩1分のヤエチカ(八重洲地下街)にて、開業60周年祭イベント第3弾として、2025年10月24日から26日までの3日間限定で「ヤエチカde運だめし」が開催されます。ヤエチカお買物・飲食券などが当たるおみくじイベントのほか、駐車場利用者向けのお得なキャンペーンも実施されます！ ヤエチカ（八重洲地下街）60周年祭 イベント イベント名：ヤエチカ60周年祭開催期間：2025年6月2日(月)〜12月31日(水)場所