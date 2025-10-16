高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」（第14回）が16日に放送され、病床の傳（堤真一）のために、トキ（高石）とタエ（北川景子）がしじみ汁を作る姿が描かれると、ネット上には「微笑ましくも胸が痛い」「自然なシーンなのに涙が出そう」などの反響が寄せられた。【写真】北川景子、『ばけばけ』オフショに反響集まる「背後霊が…」「落ち武者