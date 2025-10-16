安政三年(1856年)創業の料亭「下鴨茶寮」が、創業170周年を迎える節目に、2026年の新春に向けた新作おせち全12種類を発表しました。 下鴨茶寮 創業170周年記念「おせち2026」 予約受付：受付中販売場所：下鴨茶寮公式オンラインショップなど種類：全12種 京都・下鴨に本店を構える下鴨茶寮は、世界遺産・下鴨神社の門前に位置し、かつて神事に関わる料理を担うなど、神社と深い繋がりを持ってきました。創業1