歌舞伎俳優の松本幸四郎、尾上松也が、１１月１４日に東京・新宿ピカデリーで行うシネマ歌舞伎「歌舞伎ＮＥＸＴ朧の森に棲む鬼」（幸四郎版・来年１月２日公開、松也版・同２３日公開）の完成披露上映会の舞台あいさつに登壇すると１６日、松竹が発表した。劇団☆新感線の舞台を数多く手掛けてきた脚本家・中島かずき、演出家・いのうえひでのりの両氏による新作歌舞伎を映画化。昨年１１、１２月に新橋演舞場で上演した公演