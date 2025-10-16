空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。その実力と人気で１９９０年代に人気が沸騰した立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出したレジェンド。スポーツ報知は現在の格闘技人気につながる礎を築いた佐竹を取材。空手家人生を代表する「十番勝負」を連載する。八番勝負は「Ｋ―１」武蔵戦（中編）。正道会館の後輩、武蔵との初対決から１年５か月。再戦の時が来た。９９年１０月５日。舞台は大阪ドーム