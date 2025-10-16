◇MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ブルージェイズ13-4マリナーズ(日本時間16日、T-モバイル・パーク)ブルージェイズの打線が爆発しマリナーズに快勝です。ア・リーグ優勝決定シリーズでブルージェイズは本拠地で3-1、10-3と2連敗を喫していました。しかしこの日は、2点ビハインドの3回にアンドレス・ヒメネス選手が2ランホームランで同点に追いつくと、その後ヒットでつなぎ一挙5得点で逆転に成功します。さらにここからも出