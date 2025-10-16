女優の石原さとみが１６日、都内で行われた「花王ファブリックケア新製品発表会」に登壇した。第２子出産後初の公の場で笑顔を見せた。石原は１６日からオンエアされる「ハミングフレアアロマビーズ」新ＣＭに出演している。ＣＭ撮影について「香りだけでこんなに人は幸福感が増すんだと思った」と振り返り、「撮影は（第２子の）出産前で、生まれるちょっと前だったんですが、テンションが高くなって、神秘的な幸せな空間