アメリカの国防総省が新たに導入する取材規制をめぐり、アメリカの主要メディアは受け入れを拒否し、15日、国防総省から一斉に退去しました。国防総省は先月、国内外の報道機関に対し報道する前に、事前に当局の承認を得るよう求める新たなルールを示し、今月14日までに誓約書に署名をしなければ、取材記者証を返納するよう求めていました。その後、文言は修正されましたが、報道の自由を規制する内容に反発が広がり、トランプ大統