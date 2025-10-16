芸能人などのわいせつな画像をAIで生成し、インターネットで公開したとして31歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、横井宏哉容疑者は今年、女性のわいせつな画像を生成AIで作り、インターネットに公開した疑いがもたれています。横井容疑者は200人以上の俳優やアイドル、アナウンサーの女性のわいせつな画像をAIで作成して代金を払った利用者に公開し、高額な代金を支払えば指定した芸能人のわいせつ画像も作成していたと