9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太、東野幸治がMCを務めるバラエティー『この世界は1ダフル』（毎週木曜 後9：00）が、きょう16日午後9時から放送される。今回は名勝負SPと題し、スポーツ、動物、重機、大自然など各界で巻き起こった手に汗握る名勝負を送る。スタジオゲストで初登場の国仲涼子、神田愛花、そして芝大輔（モグライダー）、劇団ひとりもアッと驚く一戦が登場する。【場面カット】国仲涼子の話を聞く東野幸治と渡