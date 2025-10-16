食楽web ●中国・重慶の火鍋に欠かせない「鴨血」の魅力とは？ 辛い物が苦手なのに、火鍋タウン・重慶へ行きました。重慶は、中国西南部の山岳地帯に位置する都市。2本の大河が大地を削りとった起伏の多い地形が特徴で、「山城」とも呼ばれます。そこに作られた街は坂や階段が入り組み、まるで立体迷路のよう。 そして料理も地形同様に激しく、味つけが右も左も「麻辣（マーラー）」づくし！ 麻辣は今、日本