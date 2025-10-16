歌手・俳優の北山宏光、岡田結実が16日、都内で行われた舞台『酔いどれ天使』製作発表に出席。岡田が北山の攻略法を模索した。【集合ショット】豪華すぎる⋯！誇らしげな顔を浮かべる北山宏光、横山由依ら出演陣北山が演じる若いやくざ・松永と同郷で彼に思いを寄せるぎんを演じる岡田は、今作が初舞台となる。「初舞台でこんなにすてきな皆さんとお芝居ができる日常をかみしめています」とにっこり。「素敵なものを届け